Помогите, пожалуйста! Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель, температура. Мама приятеля собралась купить антибиотики. Как вы думаете, правильно ли она поступает. Ответ поясните!
Биология
Помогите, пожалуйста! Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель, температура. Мама приятеля собралась купить антибиотики. Как вы думаете, правильно ли она поступает. Ответ поясните!
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