Помогите, пожалуйста! Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель, температура. Мама приятеля собралась купить антибиотики. Как вы думаете, правильно ли она поступает. Ответ поясните!

Биология

Помогите, пожалуйста! Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель, температура. Мама приятеля собралась купить антибиотики. Как вы думаете, правильно ли она поступает. Ответ поясните!

Автор: Гость