Найди число, 16 % которого составляют 9
Математика
Найди число, 16 % которого составляют 9
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0.16*9=$ ДАЛЬШЕ САМ ТАМ ПРОСТО
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