Ребята помогите мне пожайлуста! объясните мне про временную форму английского яз??ка PAST SIMPLE! завтра контрольная! я читала смотрела видеоурок и т.д а все равно не понимаю( может именно вы поможете мне !!!!!!!!!!!!

Английский язык
Ребята помогите мне пожайлуста! объясните мне про временную форму английского яз??ка PAST SIMPLE! завтра контрольная! я читала смотрела видеоурок и т.д а все равно не понимаю( может именно вы поможете мне !!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Past Simple – это основное время, которое сообщает нам о действии в прошлом. Это время очень часто можно встретить в речи иностранцев. В описании любых событий, происходивших в прошлом, найдется место для  Past Simple.
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