Задача. В первом бочонке 61кг меда.Когда из него взяли 13кг,в нем осталось на 6 кг мен??ше,чем во втором.Сколько кг меда во втором бочонке ? Помогите пожалуйста)))
Математика
Задача. В первом бочонке 61кг меда.Когда из него взяли 13кг,в нем осталось на 6 кг мен??ше,чем во втором.Сколько кг меда во втором бочонке ? Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
61-13= 48 - осталось в первом 48+(13-6)=56 - во втором
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Крокодил гена и чебурашка за 9 метров до начала 21 метрового моста через реку решил?? его перейти.шагая в ногу под гармошку,на которой играл крокод...
География
Алгебра
Русский язык