Задача. В первом бочонке 61кг меда.Когда из него взяли 13кг,в нем осталось на 6 кг мен??ше,чем во втором.Сколько кг меда во втором бочонке ? Помогите пожалуйста)))

Математика

Задача. В первом бочонке 61кг меда.Когда из него взяли 13кг,в нем осталось на 6 кг мен??ше,чем во втором.Сколько кг меда во втором бочонке ? Помогите пожалуйста)))

Автор: Гость