Крокодил гена и чебурашка за 9 метров до начала 21 метрового моста через реку решил?? его перейти.шагая в ногу под гармошку,на которой играл крокодил,они начали движение одновременно.В тот момент,когда чебурашка оказался около ...

Математика

Крокодил гена и чебурашка за 9 метров до начала 21 метрового моста через реку решил?? его перейти.шагая в ногу под гармошку,на которой играл крокодил,они начали движение одновременно.В тот момент,когда чебурашка оказался около начала моста,гена оказался на другом берегу.Какова длина шага у чебурашкт,если у гены равна 1/2 м?

Автор: Гость