Крокодил гена и чебурашка за 9 метров до начала 21 метрового моста через реку решил?? его перейти.шагая в ногу под гармошку,на которой играл крокодил,они начали движение одновременно.В тот момент,когда чебурашка оказался около ...
Математика
Крокодил гена и чебурашка за 9 метров до начала 21 метрового моста через реку решил?? его перейти.шагая в ногу под гармошку,на которой играл крокодил,они начали движение одновременно.В тот момент,когда чебурашка оказался около начала моста,гена оказался на другом берегу.Какова длина шага у чебурашкт,если у гены равна 1/2 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 +21 =30 (метров) 30 разделить на 1/2 =60 (шагов сделал Гена) Значит и Чеб. сделал 60 шагов. 9 м*100 см=900 см (900 см /60 =15 см длина шага Чеба.
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