Как правильно списать? Помогите! Даю 14 баллов (Не)(по)товарищески, (не)(на)долго, (??е)много, (не)(на)шутку, (не)нарочно, (не)льзя, (не)(из)(за)чего, (не)(за)чем, (не)умно, (не)вдомёк, (не)надо, (не)весело, (не)красиво, (не...

Русский язык
Как правильно списать? Помогите! Даю 14 баллов (Не)(по)товарищески, (не)(на)долго, (??е)много, (не)(на)шутку, (не)нарочно, (не)льзя, (не)(из)(за)чего, (не)(за)чем, (не)умно, (не)вдомёк, (не)надо, (не)весело, (не)красиво, (не)даром, (не)глядя,(не)обращая, (не)хватает, (не)когда, (не)чего, (не)навеки, (не)мудрено, (не)хуже, (не)(от)кого, (не)(от)куда. Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не потоварещески,не надолго не много, не на шутку, не нарочно, нельзя,не из-за чего,не зачем, не умно,не вдомек, ненадо, не весело, не красиво,не даром,не глядя, необращая,не хватает, некогда, не чего, не навеки,немудрено,не хуже,не от кого,не откуда
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