Как правильно списать? Помогите! Даю 14 баллов (Не)(по)товарищески, (не)(на)долго, (??е)много, (не)(на)шутку, (не)нарочно, (не)льзя, (не)(из)(за)чего, (не)(за)чем, (не)умно, (не)вдомёк, (не)надо, (не)весело, (не)красиво, (не...

Гость: Гость:

Не потоварещески,не надолго не много, не на шутку, не нарочно, нельзя,не из-за чего,не зачем, не умно,не вдомек, ненадо, не весело, не красиво,не даром,не глядя, необращая,не хватает, некогда, не чего, не навеки,немудрено,не хуже,не от кого,не откуда