Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? Орёл Медведь Зяблик Заяц

Русский язык
Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? Орёл Медведь Зяблик Заяц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Орёл употребляется также и как название города (имя собственное).
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