Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? Орёл Медведь Зяблик Заяц
Русский язык
Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? Орёл Медведь Зяблик Заяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Орёл употребляется также и как название города (имя собственное).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Ребята помогите мне пожайлуста! объясните мне про временную форму английского яз??ка PAST SIMPLE! завтра контрольная! я читала смотрела видеоурок и...
Русский язык