Что такое басма и чеканка

Технология
Что такое басма и чеканка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БАСМА-это Чёрная растительная краска для волос. ЧЕКАНКА-это Изображение, выбитое на металлическом изделии.
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