Вычислите зашифрованное слово порода самых крупных домашних кошек
Математика
Вычислите зашифрованное слово порода самых крупных домашних кошек
Ответ(ы) на вопрос:
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1-е место: Саванна - не только самая большая, но и самая дорогая из пород кошек, выведенная путем гибридизации африканского сервала и домашней кошки. Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 1980-х годов, а первые два котенка появились на свет в 1986 году. Вес саванн может превышать 20 кг, а высота - 60 см. Отличительные черты саванны - длинные ноги, продолговатое стройное тело, большие чашевидные уши, доставшиеся от диких предков, а также густая шерсть пятнистого окраса. Саванны известны своим высоким уровнем интеллекта, спокойным характером, любознательностью и активностью. В зависимости от класса и пола котенка цена может варьироваться от 4 до 22 тысяч долларов.
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