В саду 30 яблонь и вишен Сколько в саду вишен с яблони составляют 5 шестых всех дере??ьев задачами 2 способ решения Какие
Математика
В саду 30 яблонь и вишен Сколько в саду вишен с яблони составляют 5 шестых всех дере??ьев задачами 2 способ решения Какие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ты Мог Как нибудь по РУССКИ написать А То Как То я не ПОйму... Вишен С яблони 5 шестых....
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