В саду 30 яблонь и вишен Сколько в саду вишен с яблони составляют 5 шестых всех дере??ьев задачами 2 способ решения Какие

Математика
В саду 30 яблонь и вишен Сколько в саду вишен с яблони составляют 5 шестых всех дере??ьев задачами 2 способ решения Какие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ты Мог Как нибудь по РУССКИ написать А То Как То я не ПОйму... Вишен С яблони 5 шестых....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое слово правильно разбито на морфемы. При-подним-а-ть, Длинн-о-ше-ий, Пере-ста-н-ов-к-а
Ответить
Математика
Вычислите зашифрованное слово порода самых крупных домашних кошек
Ответить
Биология
Помогите, пожалуйста! Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель, температура. Мама приятеля собралась купить антибиотики. Как вы думаете, правил...
Ответить
Технология
Что такое басма и чеканка
Ответить
Русский язык
Как правильно списать? Помогите! Даю 14 баллов (Не)(по)товарищески, (не)(на)долго, (??е)много, (не)(на)шутку, (не)нарочно, (не)льзя, (не)(из)(...
Ответить