Один из углов треугольника равен 54 градуса. найдите остальные углы этого треугольника, если их величины относятся как 2:1
Математика
Один из углов треугольника равен 54 градуса. найдите остальные углы этого треугольника, если их величины относятся как 2:1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в прямоугольном треугольнике один угол равен 90 градусам и второй 36 градусов, следовательно третий 180-90-36=54 градуса Очень долго думал на текстовом документе! Пожалуйста от благодорите!!
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