1) 72:(x-17)-4, если x=352)(x+259):(x-205), если x =321Решите пожалуйста по действиям

Математика
1) 72:(x-17)-4, если x=352)(x+259):(x-205), если x =321Решите пожалуйста по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72:(35-17)-4=      72:18-4=0  2) (321+259):(321-205)=       580:116=5   
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