1) 72:(x-17)-4, если x=352)(x+259):(x-205), если x =321Решите пожалуйста по действиям
Математика
1) 72:(x-17)-4, если x=352)(x+259):(x-205), если x =321Решите пожалуйста по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72:(35-17)-4= 72:18-4=0 2) (321+259):(321-205)= 580:116=5
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