1/7x-2x+y/7xy решите пожалуйста
Алгебра
1/7x-2x+y/7xy решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y - 14x^2 + y __________ = -2x 7xy
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