Приведите полные ионные и молекулярные уравнения реакций,соответствующие сокращенным ионным уравнениям: ZnO+2H=Zn2++H2O, oh+h=h2o, Ag++Cl-=AgCl

Химия
Приведите полные ионные и молекулярные уравнения реакций,соответствующие сокращенным ионным уравнениям: ZnO+2H=Zn2++H2O, oh+h=h2o, Ag++Cl-=AgCl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).ZnO+H2SO4--->Zn2SO4 + H2O ZnO + 2H+ + SO4²- ---> Zn²+ + SO4²- + H2O 2).NaOH + HCl ---> NaCl + H2O Na+. + OH- + H+ + Cl- ---> Na+ + Cl- + H2O 3).2AgNO3 + BaCl2 ---> 2AgCl + Ba(NO3)2 2Ag+ + 2NO3- + Ba²+ + 2Cl- ---> 2AgCl + Ba²+ + 2Cl-
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