Название науки которая изучает прошлое по вещественным историческим источникам
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Название науки которая изучает прошлое по вещественным историческим источникам
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Археология- наука которая изучает прошлое по вещественным историческим источникам
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