Придумайте пожалуйста не с интернета,задачу на массу тела.ФИЗИКА 7 КЛАСС.
Физика
Придумайте пожалуйста не с интернета,задачу на массу тела.ФИЗИКА 7 КЛАСС.
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Например:m:48 p:9.8 или 10 F:? 48×10=480 ответ:480Н
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