Люди, помогите пожалуйста. Надо найти угол BAC.
Математика
Люди, помогите пожалуйста. Надо найти угол BAC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде 30 градусов !!!
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