Сумму чисел 380 и 290 умножили на их разность .укажи получившееся число
Математика
Сумму чисел 380 и 290 умножили на их разность .укажи получившееся число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)380+290=670 2)380-290=90 3)670•90=60300
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