Напишите,какие из держав воевали в восточном фронте,кому из стран приходилось воевать сразу два дронта ?
История
Напишите,какие из держав воевали в восточном фронте,кому из стран приходилось воевать сразу два дронта ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоя Мировая война. На Восточном фронте происходили боевые действия между Россией(Антанта) и Центральными державами. На стороне Антанты (с 1916 года) выступила Румыния. А кто воевал на двух фронтах, я уже не нашла. Извените. Мне жаль
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