Напишите,какие из держав воевали в восточном фронте,кому из стран приходилось воевать сразу два дронта ?

Гость: Гость:

Первоя Мировая война. На Восточном фронте происходили боевые действия между Россией(Антанта) и Центральными державами. На стороне Антанты (с 1916 года) выступила Румыния. А кто воевал на двух фронтах, я уже не нашла. Извените. Мне жаль