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Какое родственое слова к слову голубка
Українська мова
Какое родственое слова к слову голубка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
голубок, голубь ............
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