Маша сделала аппликацию на листе цветного картона и решила обклеить края картона тесьмой одна сторона листа картона и 4 дециметра 6 сантиметров а другая в 3 раза длиннее сколько тесьмы ей понадобится Реши задачу
Математика
Маша сделала аппликацию на листе цветного картона и решила обклеить края картона тесьмой одна сторона листа картона и 4 дециметра 6 сантиметров а другая в 3 раза длиннее сколько тесьмы ей понадобится Реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 дец переводим в см будет 40 40+6=46 46*3=138 46+138=184см тесьмы
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