Маша сделала аппликацию на листе цветного картона и решила обклеить края картона тесьмой одна сторона листа картона и 4 дециметра 6 сантиметров а другая в 3 раза длиннее сколько тесьмы ей понадобится Реши задачу

Математика

Маша сделала аппликацию на листе цветного картона и решила обклеить края картона тесьмой одна сторона листа картона и 4 дециметра 6 сантиметров а другая в 3 раза длиннее сколько тесьмы ей понадобится Реши задачу

Автор: Гость