Помогите срочно нужно перевести!!!!!!

Английский язык
Помогите срочно нужно перевести!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайди перевод с англиского на русский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе несколько человек стали собирать марки.Нина собрала в двое больше марок,??ем любой из остальных начинающих коллекционеров.Если Нина отдаст...
Ответить
Математика
Длина школьного зала в 3 раза, или на 15 м, больше ширины. Вычисли площадь зала.
Ответить
Русский язык
Почему в глаголе "приглядеться" в приставке пишется гласная "и"?
Ответить
Русский язык
Напишите краткое изложение (сожмите текст) Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Вся сознательная...
Ответить
География
Какие географичиске координаты озер Виктория Чад и ЕЙР
Ответить