Длина школьного зала в 3 раза, или на 15 м, больше ширины. Вычисли площадь зала.
Математика
Длина школьного зала в 3 раза, или на 15 м, больше ширины. Вычисли площадь зала.
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Гость:
А ширина то какая?????
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