Длина школьного зала в 3 раза, или на 15 м, больше ширины. Вычисли площадь зала.

Математика
Длина школьного зала в 3 раза, или на 15 м, больше ширины. Вычисли площадь зала.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ширина то какая?????
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите найти ошибки во временах в предложениях(НЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ). 4.Wendy gots up at six last time. 7. When does he get up yesterday? 9. S...
Ответить
Русский язык
Помогите с 5тым заданиям
Ответить
Литература
История создания стиха Пушкина "Ночь" пожалуйста. Вдруг кто знает. Нигде не могу найти:( (Тихо дремлет река. Темный бор не шумит. Соловей не ...
Ответить
Физика
Придумайте пожалуйста не с интернета,задачу на массу тела.ФИЗИКА 7 КЛАСС.
Ответить
Русский язык
168 помогитееее!!!!!!!!!!!!!!
Ответить