Как следует понимать реакцию Калашникова на вид вернувшейся жены ?
Литература
Как следует понимать реакцию Калашникова на вид вернувшейся жены ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он доверял ей , что она ему не изменила и не опорочила его. Он понимал, что обязан защищать свою семью и свою честь. По этому и пошел мстить и восстанавливать справедливость.
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