Номер 101 даю 16 баллов помогите

Русский язык
Номер 101 даю 16 баллов помогите
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Гость:
А. С. Пушкин. Сказа о царе Салтане
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