Сочинение на тему крестьянский бунт в повести Дубровского для 6 класса

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В своем романе "Дубровский" А. С. Пушкин описал быт крепостных людей, самодурство помещиков. Он рассказывает о ссоре двух соседей-помещиков Троекурова и Дубровского. Дубровский - воспитанный, интеллигентный человек, уважающий прежде человека, а не его титулы и богатство, для него крепостные люди - это не рабы, не животные, а личности. Для Троекурова же крепостные люди не представляют никакой ценности, он с ними груб, своенравный, порой жесткий. Когда уездный суд вынес решение о переходе в собственность Троекурова крестьян Дубровского, естественно, что вся дворовая челядь Дубровского возмутилась. Люди знали о самоуправство Троекурова и не хотели уходить от прежнего хозяина. Дубровский остановил своих людей, когда те хотели расправиться с приказным, привезшимы решение из уездного суда. Крестьяне послушались хозяина, но некоторые из них не покорились, они понимали, что решение будет выполнено и в их силах изменить свою судьбу. Ночью молодой господин Владимир Дубровский поджег свой дом, в нем тоже назрел бунт, и крестьяне его поддержали. Дом со спящими приказчиками горел, а на крыше сарая металась кошка. Кузнец Архип, один из самых отважных бунтарей, рискуя жизнью, спас животное. Почему же так сочетается в людях жестокость и слаб? Я думаю, что человек выражает протест против насилия, несправедливости, зла и, когда гуманные доводы не приводят к положительному результату, понимает, что без холодной и расчетливой борьбы ему не победить. А невинных, слабых, забитых, если ты сильнее нужно защищать, поэтому те, у кого было сильно развито чувство свободы и справедливости, ушли с Дубровским в лес. После пожара в окрестностях появилась группа разбойников, грабила и сжигала помещичьи дома. Во главе этой шайки стоял Дубровский. Те, кто хотел свободы, получал ее, те, кто хотел бороться за свои права, становился лесным разбойником. А. С. Пушкин, всю жизнь который ненавидел несправедливость, пустоту и "дикость" дворянства, в романе "Дубровский" выдвинул на первый план одного из представителей провинциального дворянства - честолюбивого, благородного повстанца, пострадавшего от своего же состояния, молодого Дубровского. Самодурство и деспотизм знатного господина Троекурова приводит к тому, что старый господин Андрей Гаврилович Дубровский умирает. Его поместье незаконно присуждается Троекурову. С этого момента развивается конфликт, в душах крестьян Дубровского назревает бунт. Молодой Владимир Дубровский идеализированный Пушкиным. Таким он видит героя-освободителя, борца за правду и справедливость. Молодой дворянин наделен чертами типичного романтического героя: умный, образованный, благородный, мужественный, добрый, статный, красивый. Его отношения с крестьянами бытовыествий построены на преданности и доверии. Протест крестьян против самодурства Троекурова находит отклик в сердце Дубровского. Ими движет чувство мести за смерть Андрея Гавриловича Дубровского, им ненавистны государственные чиновники, способные работать только на богатых, нечистых на руку местных "идолов". Бунт в душе народа почти всегда выливается в реальную борьбу. Поэтому, по законам авантюрно-приключенческого жанра, народное восстание приобретает подпольный характер, неизвестная шайка благородных разбойников грабит и сжигает помещичьи усадьбы. Владимир Дубровский влюблен в дочь своего врага, поэтому отказывается от мести Троекурову. Пушкин увеличивает конфликт свадьбой Маши Троекуровой и летнего князя Верейского и поддержкой этого брака отцом девушки. Дубровский отчаянно пытается отвоевать свою любовь, но опаздывает. Маша обвенчана, Дубровский ранен. Последняя деталь служит сюжетным оправданием для того, чтобы война повстанцев приняла массовый характер. А. С. Пушкин изобразил быт и нравы провинциального дворянства с идеализированными моральными и нравственными устоями старинного дворянства. Он противопоставил честность - подлости, щедрость - жадности, любовь - ненависти, сдержанность - разгулам. В романе раскрыта паразитическая сущность чиновничества, его бесполезность, трусость и искажение. Добро и благородство, как в сказках, должно побеждать, поэтому Пушкин заканчивает роман исчезновением шайки разбойников, оставляя шанс, что, когда время придет, она опять встанет на защиту угнетенных.