Длинна стороны египетского треугольника равна 25см.Определи расстояние между узл??ми.

Математика
Длинна стороны египетского треугольника равна 25см.Определи расстояние между узл??ми.
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Непонятно. '''''''''''''
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