Придумать 2 слова на 4 схемы 1.две приставки,корень,два суффикса и окончание 2.Суф??икс,корень,окончание 3.Приставка,корень,два суффикса,окончание и суффикс 4.Корень,суффикс и окончание

Русский язык

Придумать 2 слова на 4 схемы 1.две приставки,корень,два суффикса и окончание 2.Суф??икс,корень,окончание 3.Приставка,корень,два суффикса,окончание и суффикс 4.Корень,суффикс и окончание

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