Придумать 2 слова на 4 схемы 1.две приставки,корень,два суффикса и окончание 2.Суф??икс,корень,окончание 3.Приставка,корень,два суффикса,окончание и суффикс 4.Корень,суффикс и окончание

Русский язык
Придумать 2 слова на 4 схемы 1.две приставки,корень,два суффикса и окончание 2.Суф??икс,корень,окончание 3.Приставка,корень,два суффикса,окончание и суффикс 4.Корень,суффикс и окончание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 По-на-ех-а-вш-ие (1), При-зем-л-и-ть-ся (3)  Лес-н-ой (4)
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