Решите сроччно 5 6⋅18

Математика
Решите сроччно 5 6⋅18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это 56*18=1008  а если 6*18=108
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