Проект на тему рыцарский замок

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Рыцарские замки. Когда в Европе появились крупные землевладельцы, то они стали строить себе укреплённые усадьбы. Дом, хозяйственные постройки, амбары и конюшни окружали высокими деревянными стенами. Перед ними обычно выкапывали широкий ров, в который отводили воду из ближайшего водоёма. Так появились первые замки. Но они были непрочными, так как дерево со временем начинало гнить. Поэтому стены и постройки необходимо было постоянно обновлять. К тому же такие строения легко можно было поджечь В рыцарском замке. 1. Замокфеодала. Начиная с VIII века для защиты от нападений норманнов и венгров в Европе было построено немало замков.Постепенно каждый господин старался соорудить себе замок: в зависимости от возможностей - огромный или скромный.Замок - это жилище феодала и его крепость. Сначала замки строили из дерева, позднее - из камня. Мощные стены с зубчатыми башнями служили надежной защитой. Замок часто возводили на холме или высокой скале, окружали широким рвом с водой