На альбомном листе выполнить последовательно две осевые симметрии и одну центральную.
Черчение
На альбомном листе выполнить последовательно две осевые симметрии и одну центральную.
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