Выписать из предложения местоимения:в 18 веке ею владел род Голицыных,а затем она перешла к Юсуповым,богат
Русский язык
Выписать из предложения местоимения:в 18 веке ею владел род Голицыных,а затем она перешла к Юсуповым,богат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Её и она это местоимения. .
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