Выписать из предложения местоимения:в 18 веке ею владел род Голицыных,а затем она перешла к Юсуповым,богат

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Выписать из предложения местоимения:в 18 веке ею владел род Голицыных,а затем она перешла к Юсуповым,богат

Автор: Гость