Решите уравнение с помощью замены у(у+1)(у+2)(у+3)=3
Математика
Решите уравнение с помощью замены у(у+1)(у+2)(у+3)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всмысле с помощью замены?Это типо заменить у на любое число?
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