3. Замість крапок поставте, де треба, апостроф чи м'який знак: Від...їхати, без...ядерний, мавп...ячий, св...ятий, В...ячеслав, торф...яний, тьм...яний, рел...єф, кур...єр, б...ювет, порт...єра, Н...ютон, пів...ящика, пів...Євп...

Українська мова

3. Замість крапок поставте, де треба, апостроф чи м'який знак: Від...їхати, без...ядерний, мавп...ячий, св...ятий, В...ячеслав, торф...яний, тьм...яний, рел...єф, кур...єр, б...ювет, порт...єра, Н...ютон, пів...ящика, пів...Євпаторії, краков...як, ін...єкція, черв...як, кон...юнктура, Кордил...єри, Гот..є, дит…ясла, Рив...єра, миш...як, кар...єра.

Автор: Гость