В детском саду воспитатель рассадил 10 детей за круглый стол и начал раздавать по конфете вначале дала первому потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через одного от него затем пропустила двоих и дала следующему дал...
Математика
В детском саду воспитатель рассадил 10 детей за круглый стол и начал раздавать по конфете вначале дала первому потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через одного от него затем пропустила двоих и дала следующему далее пропустила троих и т.д. Может ли он таким образом дать каждому ребенку по одной конфету если при счете не пропускала детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. ''''''''''''''''''''''''''''''''''
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