В детском саду воспитатель рассадил 10 детей за круглый стол и начал раздавать по конфете вначале дала первому потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через одного от него затем пропустила двоих и дала следующему дал...

Математика

В детском саду воспитатель рассадил 10 детей за круглый стол и начал раздавать по конфете вначале дала первому потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через одного от него затем пропустила двоих и дала следующему далее пропустила троих и т.д. Может ли он таким образом дать каждому ребенку по одной конфету если при счете не пропускала детей

Автор: Гость