Законы ньютона взбунтовались эссе нужно написать (что было бы не было законов Нью??она ) помогитее

Гость: Гость:

Нуууу... 1) люди не узнали ьы как делать механические приборы 2)не смогли бы изобрести ракету,и полёт на луну был бы по прежнему мифом 3)люди бы не жиди в домах с дверями,не ездили на средствах передвижения,не делали стулья,и прочие места для сидения. Надеюсь я как-то помогла :)