10 баллов ваши за правильное решения. Сколько будет 1:0?

Математика
10 баллов ваши за правильное решения. Сколько будет 1:0?
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