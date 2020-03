Y=X*COS(X)+SIN(X) Написать программу 2 способами: цикл с параметром и с предусловием Pascal ABC

Гость: Гость:

1) const x0=1.0; xk=2.0; h=0.1; var x,y:real; i:integer; begin x:=x0-h; for i:=1 to round((xk-x0)/h)+1 do begin x:=x+h; y:=x*cos(x)+sin(x); writeln(x:3:1,y:7:3); end; end. 2) const x0=1.0; xk=2.0; h=0.1; var x,y:real; begin x:=x0-h; while x<xk do begin x:=x+h; y:=x*cos(x)+sin(x); writeln(x:3:1,y:7:3); end; end. Результат: 1.0 1.382 1.1 1.390 1.2 1.367 1.3 1.311 1.4 1.223 1.5 1.104 1.6 0.953 1.7 0.773 1.8 0.565 1.9 0.332 2.0 0.077