Завтра в парке я устрою вечеринку. это вечеринка будет в ресторане. там будет мног?? моих друзей. переведите на англисский язык.

Английский язык

Завтра в парке я устрою вечеринку. это вечеринка будет в ресторане. там будет мног?? моих друзей. переведите на англисский язык.

Автор: Гость