Завтра в парке я устрою вечеринку. это вечеринка будет в ресторане. там будет мног?? моих друзей. переведите на англисский язык.
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Завтра в парке я устрою вечеринку. это вечеринка будет в ресторане. там будет мног?? моих друзей. переведите на англисский язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tomorrow in the Park I will throw a party.This party will be in restaurant. There will be a lot of my friends.
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