Определите подеж имен существительных,обозначте окончание. торопился на праздни??
Русский язык
Определите подеж имен существительных,обозначте окончание. торопился на праздни??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торопился на праздник(нулевое окончание)(именительный п.)
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