"помоги сделать таблицу по функции"

Информатика
"помоги сделать таблицу по функции"
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Гость:
Лень Сорян хех:)))))))))))
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