Решите уравнение:17x-12x+6x=55
Математика
Решите уравнение:17x-12x+6x=55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x-12x+6x=55 (17 -12 +6) x=55 11 x = 55 x = 55 : 11 x = 5 -----------------
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