Синквеин со словам парламент
История
Синквеин со словам парламент
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парламент избранный народом.
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