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Решите уравнение 2/5+X=1 2/5
Математика
Решите уравнение 2/5+X=1 2/5
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Гость:
Х=1 2/5-2/5=1 и весь ответ
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