Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"??? Буду очен?? благодарна за помощь :)
Русский язык
Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"??? Буду очен?? благодарна за помощь :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великое бремя- очень большая проблема,задача. Поразила мою душу мукой-поразила меня печалью.
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