Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"??? Буду очен?? благодарна за помощь :)

Русский язык

Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"??? Буду очен?? благодарна за помощь :)

Автор: Гость