Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"??? Буду очен?? благодарна за помощь :)

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Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"??? Буду очен?? благодарна за помощь :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великое бремя- очень большая проблема,задача. Поразила мою душу мукой-поразила меня печалью.
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