Почему в разных странах Евразии демографическая политика существенно различается?
География
Почему в разных странах Евразии демографическая политика существенно различается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евразия - огромный континент, и на нем огромное кол-во разных народов проживает, соответственно у всех разная вера, социум, правила, порядки
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