В магазине завезли 700 кг овощей, которые были проданы за три дня. В первый день было продано 40% овощей, во второй 65% остатка. Сколько килограммов овощей было продано в третий день?

Математика
В магазине завезли 700 кг овощей, которые были проданы за три дня. В первый день было продано 40% овощей, во второй 65% остатка. Сколько килограммов овощей было продано в третий день?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там нету ведь 105% уже
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