В магазине завезли 700 кг овощей, которые были проданы за три дня. В первый день было продано 40% овощей, во второй 65% остатка. Сколько килограммов овощей было продано в третий день?

Математика

В магазине завезли 700 кг овощей, которые были проданы за три дня. В первый день было продано 40% овощей, во второй 65% остатка. Сколько килограммов овощей было продано в третий день?

Автор: Гость