Помагите пожайлуста решить таблицу очень срочно нужно

Физика
Помагите пожайлуста решить таблицу очень срочно нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой строке путь S=vt S=30м/с*1800с = 5400м =5.4км Во второй скорость V=S/t = 240км/3ч=80км/ч В третьей V=12000км/1.5часа= 8000км/ч это движение ракеты
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