Происхождение слова обворожить этимологический словарь 6 класс
Русский язык
Происхождение слова обворожить этимологический словарь 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнерусское – ворожить (колдовать).Слово «ворожить» встречается в русском языке с конца XII в.«Ворогами» славяне называли колдунов, отсюда и появились слова ворожить, обворожить, т.е. «колдовать», «околдовать». Обворожить означает «пленить», «вызвать восхищение».Производное: обворожительный.
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