Сочинение 'жизнь В.дубровского' 1 детство дубровского 2 петербург 3 смерть отца 4 пажар 5 дубровский разбойник 6 в доме траекурого 7 мария кирилловна 8 признание 9 блогодарный разбойник
Литература
Сочинение 'жизнь В.дубровского' 1 детство дубровского 2 петербург 3 смерть отца 4 пажар 5 дубровский разбойник 6 в доме траекурого 7 мария кирилловна 8 признание 9 блогодарный разбойник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детство Владимира прошло печально.При рождении его мать умерла, а отца он не видел с 8 лет.Всё это время он учился в кадетском корпусе.О болезни отца ему написала его няня.Он начал паниковать. Из его мыслей не выходило одно: если он приедет и застукает своего отца мёртвым.Разбойником он стал для того, чтобы отомстить Троекурову. Но ему помешала его дочь Маша. Он в неё влюбился и не стал мстить. Когда Маша попросила его о помощи он прибыл слишком рано. когда она уже вышла за князя замуж. Князь выстрелил Владимиру в плечо. Его друзья хотели тоже в него выстрелить, но он сказал отступать. Он и его разбойники начали войну между другими разбойниками и выиграли. Затем новость, что Дубровский уехал за границу разнеслась по всему городу. И в этом виноват Троекуров. Потому,что он начал эту вражду с его отцом.
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